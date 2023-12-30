ВОЗ: Туркменистан добился больших успехов в борьбе с различными заболеваниями в 2023 году

Туркменистан в 2023 году достиг ощутимого прогресса в борьбе с различными инфекционными заболеваниями, а также смог сохранить статус одной из немногих стран свободных от малярии и полиомиелита. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Егор Зайцев в своем новогоднем обращении, опубликованном в официальной туркменской прессе.

По словам Зайцева, Туркменистан выполнил региональные целевые показатели по борьбе с гепатитом В с помощью иммунизации, что важно для достижения цели элиминации вирусных гепатитов как угрозы здоровью общества.