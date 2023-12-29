Туркменистан и Китай обсудили сотрудничество в сфере образования

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с замминистра образования КНР Сунь Яо, который прибыл в Ашхабад с рабочим визитом, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров стороны обсудили конкретные направления дальнейшего взаимодействия. В частности, речь шла о подготовке кадров, обмене специалистами, а также организации образовательных мероприятий по кибербезопасности.

Кроме того, была отмечена целесообразность проведения совместных научно-исследовательских и образовательных программ по медицине, сельскому хозяйству, экологии и другим областям.

Было отмечено, что благодаря регулярным контактам на высшем уровне туркмено-китайские отношения активно развиваются во многих сферах, в том числе и в образовании. Уже сейчас наблюдается интенсивный обмен делегациями университетов, проводятся совместные конференции и выставки.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что данный визит придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества в сфере образования.