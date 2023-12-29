Президент Туркменистана принял участие в торжествах у главной ёлки страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в предновогодних торжествах на площади культурно-развлекательного центра «Алем» возле главной ёлки страны, сообщает МИЦ.

Атмосфера детской сказки царила на площади, где развернулся настоящий зимний праздник, несмотря на плюсовую температуру в туркменской столице, пишет издание.

Юные таланты устроили на площади красочное представление, стараясь выделиться яркими костюмами и запоминающимися номерами.

В центре событий находилась главная ёлка Туркменистана высотой 44 метра – самая высокая в Центральной Азии. По просьбе юных гостей праздника был сделан общий снимок Президента Туркменистана с детьми у подножия новогоднего дерева.