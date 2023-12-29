Посольство США в Ашхабаде проведет онлайн-аукцион

3 января 2024 года Посольство США в Туркменистане будет проводить онлайн-аукцион.

На продажу будет выставлено: мебель, бытовая техника, компьютеры и другое. Всё – бывшее в употреблении.

Сайт аукциона: https://online-auction.state.gov.

Желающим принять участие в аукционе необходимо создать профиль по ссылке и следовать правилам, представленным на сайте.

Все продажи являются окончательными, предметы будут предоставлены в том состоянии, в котором они представлены на аукционе, сообщает пресс-служба Посольства.