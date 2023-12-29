Посольство США в Ашхабаде проведет онлайн-аукцион
3 января 2024 года Посольство США в Туркменистане будет проводить онлайн-аукцион.
На продажу будет выставлено: мебель, бытовая техника, компьютеры и другое. Всё – бывшее в употреблении.
Сайт аукциона: https://online-auction.state.gov.
Желающим принять участие в аукционе необходимо создать профиль по ссылке и следовать правилам, представленным на сайте.
Все продажи являются окончательными, предметы будут предоставлены в том состоянии, в котором они представлены на аукционе, сообщает пресс-служба Посольства.