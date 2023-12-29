Нюша исполнила песню Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова

На сцене спорткомплекса зимних игр в Ашхабаде известная российская певица Нюша исполнила песню Bagt nury Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Исполнение песни состоялось 27 декабря в рамках совместного концерта с участием эстрадных певцов Туркменистана и зарубежных артистов.

Напомним, что Нюше (Анне Владимировне Шурочкиной) Указом Президента Туркменистана присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Туркменистана». В ходе праздничного концерта прошла церемония её награждения.

После концерта в интервью журналистам Нюша поделилась своими впечатлениями:

«Сегодня самый счастливый день в моей жизни. На концерте я исполнила песню Героя Аркадага «Багт Нуры» («Свет Счастья»). Для меня это большая честь. Эта песня сближает меня с туркменским народом. На такой большой сцене указом глубокоуважаемого Президента Сердара Бердымухамедова я получила почётное звание заслуженной артистки Туркменистана и была награждена символом этого высокого звания, что стало незабываемым моментом в моей жизни!».