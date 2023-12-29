Какая погода ожидается в Ашхабаде на Новый год

Жители Ашхабада смогут встретить Новый 2024 год при теплой и солнечной погоде. Согласно данным метеорологического ресурса Gismeteo, в столице Туркменистана на предстоящих выходных ожидается плюсовая температура без осадков.

В субботу, 30 декабря, ртутный столбик поднимется до +11 градусов днем. В воскресенье, 31 декабря, в канун Нового года, максимальная температура составит +14. Такая же погода сохранится и в понедельник. Ночью возможно небольшое похолодание до +8 градусов. Ветер прогнозируется умеренный со скоростью до 5 м/с.

Благоприятные погодные условия позволят жителям и гостям столицы комфортно и весело встретить наступающий 2024 год на открытых площадках города, не опасаясь холода и осадков.