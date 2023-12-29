В Туркменистане реализуется деятельность, направленная на защиту прав и свобод молодежи, обеспечение социальной защиты и государственной поддержки. Об этом заявила Председатель Меджлиса страны Дуньягозель Гулманова на международной научно-практической конференции по итогам года «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром», которая состоялась в Ашхабаде 27 декабря.

Как сообщает МИЦ, Д.Гулманова напомнила, что благодаря всесторонней заботе главы государства Сердара Бердымухамедова молодыми кадрами были достигнуты значительные успехи. Она констатировала, что в Туркменистане права молодежи, гарантируются и защищаются законом. В соответствии с Конституцией в стране созданы все условия для подготовки молодежи к независимой жизни и работе. Внедрены многосторонние системы социальных привилегий, а также представлены возможности для активного участия молодых людей в государственной деятельности.

По итогам выборов, которые проходили в 2023 году в Туркменистане, практически 37% депутатского корпуса национального парламента составили граждане моложе 35 лет, отметила она. Согласно стратегии всестороннего развития поставлена цель, повысить роль молодежи в государственном администрировании и углубленно развивать молодежный парламентаризм.

В системе Меджлиса Туркменистана уже действует группа молодых парламентариев, для которых имеются большие возможности личного и профессионального совершенствования, подчеркнула Д.Гулманова.