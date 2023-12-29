В Туркменистане заслуги молодежи отметили высокими государственными наградами

27 декабря в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялась торжественная церемония награждения молодых людей страны, отличившихся в различных сферах деятельности. Награды были вручены в рамках Международной научно-практической конференции и выставки, приуроченной к итогам года «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром», пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В своих интервью молодые люди выразили искреннюю благодарность Президенту страны и Национальному Лидеру туркменского народа за проявленное доверие и заботу.

Высокую правительственную оценку получил труд представителей разных профессий – от работников промышленности до деятелей культуры и спорта.

Начальник группы информации по скважинам Геологического информационного центра ГК «Туркменгеология» Арслан Аннамырадов отметил, что признание со стороны главы государства – это стимул для дальнейшего профессионального роста.

– Огромное доверие, внимание главы государства к молодому поколению возлагает на нас большую ответственность. Нас безмерно воодушевило то, что Президент страны в своём Обращении назвал молодёжь самым большим богатством и бесценным достоянием нашей Родины, и в эти праздничные дни Президент Сердар Бердымухамедов посвятил молодому поколению свой труд «Ýaşlar – Watanyň daýanjy». Мы должны оправдать большие надежды и доверие нашего народа, Президента, родителей и учителей отличной учёбой, добросовестным трудом и достойным примером. Признание со стороны главы государства – это невероятный стимул продолжать работать над собой, совершенствоваться.

Мастер сцены группы «Туркмен джигитлеры» Государственного цирка Лилианна Юсупова подчеркнула важность объединения молодёжи во имя интересов страны.

– Безмерно рада быть в числе награждённых такой высокой и дорогой сердцу наградой. Принимала медаль с трепетом, и хочется сказать огромное спасибо Президенту страны, Герою-Аркадагу и нашему народу за то, что наш труд был оценён так высоко. В канун каждого праздника Государственный цирк устраивает юным зрителям настоящий праздник, показывает различные цирковые представления. Я занимаюсь джигитовкой с самого детства. Обучил меня этому виду циркового искусства ректор Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, руководитель национальной конноспортивной группы «Galkynyş» Пыгы Байрамдурдыев. Сегодня наш народ, наша любимая Родина и уважаемый Президент ждут от нас, молодого поколения, великих свершений. Молодёжь является движущей силой на пути к достижению поставленных высоких целей. Давайте же все мы, глубоко осознавая такую ответственность, ещё крепче сплотимся во имя интересов Оте­чества и с честью выполним поистине историческую миссию.

Преподаватель детской школы искусств Довран Шаммыев рассказал о своей концертной деятельности в преддверии Нового года.

– Я бесконечно счастлив и горд, получив столь высокую правительственную награду. Выражаю огромную благодарность Аркадаглы Герою Сердару и Герою-Аркадагу за высокую оценку труда молодёжи. Будем стараться и в дальнейшем трудиться с воодушевлением. В нашей школе мы помогаем становлению юных талантов, выводим их в большую творческую жизнь. В таких специализированных и творческих образовательных учреждениях сотни одарённых юношей и девушек получают современное образование и воспитание, постигают секреты мастерства. Я играю на фортепиано, кларнете и саксофоне, исполняю музыкальные произведения на русском, английском и французском языках. В эти дни, в канун Нового года, выступаю на концертах и других культурных мероприятиях, проходящих в Ашхабаде.

Особо отмечена чемпионка мира по курашу Динара Розыкулова, получившая в подарок внедорожник Toyota Fortuner 2023 года выпуска. Спортсменка пообещала и дальше добиваться высоких результатов, опираясь на созданные в Туркменистане условия.