В Лебапе подвели итоги деятельности учреждений здравоохранения за 2023 год

В Лебапской велаятской многопрофильной больнице прошла итоговая конференция, посвященная результатам деятельности медицинских учреждений велаята за 2023 год.

Об этом сообщает Jeyhun.news со ссылкой на местные СМИ.

На встрече выступили представители велаятского управления здравоохранения, первичных профсоюзных организаций работников здравоохранения.

Как отмечает источник, сообщалось, что в 2023 году в больницах Саятского и Даневского этрапов были полностью отремонтированы и вновь введены в эксплуатацию помещения.

В течение года за счет средств Благотворительно фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова были успешно проведены операции ряду детей велаята.

Также был отмечен профессиональный опыт лебапских врачей, приобретенный в ходе зарубежных стажировок и национальных форумов.