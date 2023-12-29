В Ашхабаде прошел совместный концерт туркменских и зарубежных исполнителей

Совместный концерт с участием эстрадных певцов Туркменистана и зарубежных исполнителей состоялся в Спортивном комплексе зимних видов спорта в Ашхабаде.

Зарубежные певцы Эмин Расен, Нюша, Ольга Шультайс, Алмаз Хусейнов другие, давшие концерты в Ашхабаде с 24 по 26 декабря, приняли участие в данном концерте, сообщает МИЦ.

Из туркменских артистов выступили Мяхри Пиргулыева, Дурды Дурдыев, Парахат Пурджаев, Ахмет Атаджанов, Азат Донмезов, Гульшат Гурдова и многие другие.

В ходе концерта российскую певицу Нюшу наградили медалью и званием «Заслуженная артистка Туркменистана» за особые заслуги в укреплении дружбы и братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Российской Федерации.

Особый колорит концерту придал туркменский национальный танец куштепди.

Финалом концерта стало совместное исполнение песни Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan! («Вперед, вперед, только вперед, мой Туркменистан!»), отмечает источник.