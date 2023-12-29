Ашхабадская Академия превентивной дипломатии объявила о приеме слушателей из стран ЦА

Академия превентивной дипломатии (АПД) Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде объявила о наборе слушателей на 2024 год, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Обучение в Академии – хорошая возможность для инициативной молодежи из стран Центральной Азии и Афганистана повысить свои знания в области молодежного лидерства.

Отбор пройдет на конкурсной основе. Отобранные кандидаты смогут изучить основы превентивной дипломатии, стратегии предотвращения конфликтов, информационную безопасность, права человека и межкультурное общение. Они также ознакомятся с навыками лидерства и эффективных коммуникаций.

По окончании обучения участники войдут в действующую межрегиональную сеть выпускников АПД и будут вовлечены в мероприятия структур ООН.

Для участия необходимо заполнить заявку, написать мотивационное письмо и подготовить короткое видео. Эти материалы станут первым этапом отбора. Финалистов ждет онлайн-интервью.

Возраст кандидатов – от 18 до 29 лет. Они должны владеть русским или английским языками. Заявки принимаются до 31 января 2024 года. Более подробную информацию о можно получить по электронной почте aziz.kuliyev@un.org.