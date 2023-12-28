Dragon Oil открыла новый офис в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялось торжественное открытие нового офиса нефтяной компании Dragon Oil. В церемонии приняли участие руководители государственного концерна «Туркменнефть», компании Dragon Oil и представители посольства ОАЭ, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Председатель госконцерна «Туркменнефть» Гуванч Агаджанов и исполнительный директор Dragon Oil Али Рашид Аль Джарван в своих выступлениях отметили, что открытие нового офиса знаменует новый этап в развитии сотрудничества между Туркменистаном и компанией. Благодаря политике руководства Туркменистана в стране созданы благоприятные условия для инвестиций, что подтверждает многолетнее партнерство с Dragon Oil.

Ранее было подписано соглашение о продлении действия контракта о разделе продукции между госконцерном «Туркменнефть» и Dragon Oil до 2035 года. Компания инвестировала значительные средства в разведку и разработку нефтегазовых месторождений в Туркменистане, в частности Джейтун и Джигалыбег в Каспийском море.

Dragon Oil поставляет туркменские энергоносители на международные рынки, реализует программу «нулевого сброса» отходов, а также участвует в социальных проектах. Компания высоко ценит сотрудничество с Туркменистаном и намерена развивать его на взаимовыгодной основе.

Открытие нового офиса Dragon Oil демонстрирует приверженность компании к дальнейшему углублению сотрудничества с туркменскими партнерами.