Футболисты «Аркадага» устроили коридор почета для «Ахала» после победы в финале Кубка

После победы над «Ахалом» со счетом 3:0 в финальном матче Кубка Туркменистана футболисты «Аркадага» устроили трогательную церемонию – коридор почета для соперников, передает корреспондент Turkmenportal.

Несмотря на разгромный счет, игроки проигравшей команды сражались до конца и заслужили уважение победителей. Поэтому во время церемонии награждения подопечные Владимира Байрамова выстроились в две шеренги на поле 10-тысяного стадиона «Аркадаг» и аплодисментами поприветствовали игроков «Ахала».

Этот поступок еще раз продемонстрировал высокие стандарты честной игры и уважения к сопернику, которых придерживаются лучшие команды Туркменистана. Подобные моменты спортивного благородства особенно ценны для популяризации футбола в стране.