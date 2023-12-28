Студенты ИМО МИД Туркменистана встретились с экспертом в области экономики

По сложившейся уже традиции для студентов Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана организуются встречи с опытными дипломатами, экономистами, политологами, общественными деятелями.

На днях также прошла встреча студентов с экспертом в области экономики, заслуженным экономистом Туркменистана, кандидатом экономических наук, доцентом Тячмыратом Увдиевым.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», тема беседы была заявлена как «Роль и место макроэкономических показателей в экономической политике Туркменистана». Однако разговор охватил множество смежных актуальных тем.

Особенно яркими и впечатляющими были для студентов теоретико-экономические выкладки в увязке с исторически сложившимися условиями региона. Студенты задавали эксперту множество интересующих вопросов.

В рамках встречи также выступили сотрудник Научного центра стратегических исследований ИМО МИД Туркменистана Довлетмырат Маммедов и исполняющий обязанности заведующего кафедрой внешнеэкономической деятельности института Перхат Чарыев.