Президент Туркменистана подарил «Аркадагу» новый клубный автобус после чемпионского сезона

В ходе научно-практической конференции и выставки, посвященным году «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром» в Ашхабаде от имени Президента Туркменистана футбольному клубу «Аркадаг» был вручен новый клубный автобус немецкого бренда MAN. Этот подарок стал наградой за успешное выступление команды в сезоне 2023 года, пишет МИЦ.

В свой дебютный сезон «Аркадаг» завоевал титул чемпиона Высшей лиги, а также стал обладателем Кубка Туркменистана. В финале Кубка команда одержала победу над «Ахалом» со счетом 3:0.

На бортах подаренного автобуса размещены логотип клуба, изображение коня Акхана и силуэт Копетдагского хребта.

К этому успеху команду, представляющую одноимённый город государственного значения, привел 43-летний главный тренер Владимир Байрамов. Он известный в прошлом нападающий сборной Туркменистана, обладатель Кубка России-2003/04 в составе «Терека» и Кубка президента АФК-2013 в рядах «Балкана».