Президент Туркменистана подарил автомобили героям ЧМ-2023 по борьбе кураш

Пять внедорожников марки Toyota Fortuner и 2 легковых автомобиля Toyota Camry получат в подарок от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова победители чемпионата мира по борьбе кураш, который прошел в Ашхабаде. Туркменские спортсмены завоевали 15 медалей разного достоинства на этом престижном турнире.

Как сообщает МИЦ, церемония чествования прошла сегодня в Ашхабаде в рамках международной конференции, посвященной году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром». 5 внедорожников Toyota Fortuner получат победители, а 2 легковых автомобиля Toyota Camry – их тренеры.

На чемпионате мира в Ашхабаде, который проходил с 23 по 28 ноября, приняли участие более 180 спортсменов из 45 стран. Туркменские атлеты завоевали 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Динара Розыкулова (весовая категория до 63 кг), Мария Лохова (до 70 кг), Вепа Авлякулиев (до 60 кг), Сабина Кадырова (до 78 кг) и Даянч Омиров (до 81 кг).

Также отмечалось, что Дорткули Тедженов, возглавлявший мужскую сборную и Ширин Кубаева, которая руководила женской командой, были удостоены почетного звания «Заслуженный тренер Туркменистана».