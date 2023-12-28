Президенту Туркменистана адресованы теплые поздравления по случаю выхода его новой книги

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получает многочисленные поздравления в связи с выходом его книги Ýaşlar – Watanyň daýanjy («Молодежь – опора Родины»), пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Государственные деятели, руководители министерств и ведомств, а также простые граждане в своих поздравлениях отмечают вклад талантливой молодежи в развитие страны.

Туркменское государство уделяет большое внимание воспитанию молодого поколения, создавая для него условия для личностного и профессионального роста. Ведь именно молодежь является движущей силой общества, а ее достижения способствуют социально-экономическому прогрессу независимого государства.

Авторы поздравлений выражают искреннюю благодарность Президенту за его новую книгу. Они желают ему крепкого здоровья, долголетия и новых творческих успехов на благо родной страны.

Свои поздравления прислали председатель Меджлиса, вице-премьеры, руководители государственных органов и регионов, а также лидеры политических партий и общественных организаций Туркменистана.