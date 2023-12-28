К работе международного форума в Ашхабаде были подключены онлайн все велаяты Туркменистана

К работе международной научно-практической конференции, проходящей сегодня в Ашхабаде, посредством интернета были подключены все велаяты Туркменистана.

Подключение было осуществлено более чем через 40 онлайн-точек.

Так, например, в Лебапском велаяте в работе конференции принимали онлайн-участие аудитории велаятской библиотеки, многопрофильной больницы и Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

Напомним, что международная научно-практическая конференция и выставка, посвящённые итогам года «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», торжественно открылись сегодня в столице Туркменистана.