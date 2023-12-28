Каспийский институт из Астрахани принял участие в Международной конференции молодёжи в Ашхабаде

Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина, расположенный в Астрахани (Россия), принял участие в Международной научно-практической конференции и выставке, посвящённых году «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром» в Ашхабаде, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Директор института Ольга Карташова выразила глубокую благодарность за приглашение и отметила уникальную возможность для активного взаимодействия и обмена опытом между учёными двух стран.

Заместитель директора Максим Карташов подчеркнул важность развития молодёжи и её подготовки к будущей профессиональной деятельности. Он выразил уверенность, что конференция будет способствовать активизации научных исследований в области развития молодёжи.

Начальник отдела научных исследований Леся Головацкая предложила научное сотрудничество между образовательными учреждениями двух стран. Она назвала форум важной площадкой для обмена мнениями между молодыми учёными.

Начальник отдела по молодёжной политике Катерина Гуйвик-Клёнова рассказала о различных творческих и проектных объединениях в институте. Она пожелала успешной работы форуму в решении важнейших задач развития молодёжи.

Таким образом, Каспийский институт продемонстрировал свою активную позицию в поддержке молодёжной политики и научного сотрудничества между Россией и Туркменистаном на Международной конференции в Ашхабаде.