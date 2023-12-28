Глава ашхабадского Центра ОБСЕ поздравил Туркменистан с наступающим Новым годом

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде посол Джон МакГрегор направил поздравление с наступающим 2024 годом Правительству и народу Туркменистана, которое было опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан».

В поздравительном послании МакГрегор отметил успешное сотрудничество между Туркменистаном и ОБСЕ в 2023 году.

Отмечалось, что совместно с БОМКА в рамках проекта по укреплению потенциала Пограничной службы Туркменистана было проведено обучение туркменских специалистов в сфере безопасности проездных документов. Также в Ашхабаде при поддержке ОБСЕ был открыт Центр передового опыта в области кибербезопасности.

Как подчеркнул посол, ОБСЕ оказывает активное содействие вступлению Туркменистана в ВТО. Организация и страна также развивают сотрудничество в сферах возобновляемой энергетики, экономики и экологии.

В заключительной части поздравления глава Центра ОБСЕ пожелал крепкого здоровья и успехов Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову. Гражданам Туркменистана он пожелал вдохновения, счастья и процветания.