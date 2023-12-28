В Ашхабаде прошел «Новогодний огонёк» с оркестром Расула Клычева

В Ашхабаде с большим успехом прошел концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана и артистов туркменской эстрады: Доврана Шаммыева, Майсы Ниязовой, Мансура Шарипова, Анны Велиахмедовой. На сцене также выступил детский хор «Дружба» туркмено-российской школы им. А.С. Пушкина.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в программу концерта вошли песни «Снежинка», «А снег идет», «Однажды в декабре», «В город едет Санта-Клаус», «Опять метель» и другие.

Расул Клычев рассказал интересную историю о том, как Штраус, гуляя по Павловскому саду, обратился к куковавшей кукушке: «Кукушка, кукушка, сколько я напишу вальсов и полек?». Птица накуковала столько, что пришлось ему писать более ста вальсов и полек. Одну из полек «В Павловском саду» оркестр представил зрителям.

Также оркестр исполнил музыку П.И.Чайковского «Безумное Рождество» в рок-стиле, чем очень удивил публику. В латино-американском стиле прозвучал «Щелкунчик».

Завершился «Новогодний огонёк» Государственного симфонического оркестра Туркменистана по традиции «Маршем Радецкого» Иоганна Штрауса.