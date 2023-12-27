«Туркменпочта»: оплатить коммунальные услуги легко и быстро

В завершение года, как правило, подводятся его итоги, в том числе производятся расчёты за коммунальные услуги. Сегодня это не занимает много времени и труда. Достаточно заглянуть в отделение компании почтовой связи «Туркменпочта» в любом населённом пункте страны, где созданы все условия для проведения платежей за государственные слуги.

В этих целях можно также, не выходя из дома, воспользоваться возможностями многофункционального мобильного приложения Çapar компании почтовой связи «Туркменпочта».

С помощью Çapar можно оплатить счета за газ, воду, электроэнергию, а также спутниковое телевидение Älem TV и онлайн-кинотеатр Belet Film, пополнить баланс мобильного и домашнего телефонов, интернета, кабельного телевидения и IPTV и др.

Напомним, «Туркменпочта» последовательно осуществляет деятельность по совершенствованию предоставляемых населению современных услуг и внедрению в работу цифровых технологий, в том числе расширяя функционал мобильного приложения Çapar.

Получить более подробную информацию о деятельности компании почтовой связи «Туркменпочта» можно на официальном сайте организации, по короткому номеру 075, а также на мобильном приложении Çapar, доступным для скачивания в Google Play и AppStore.