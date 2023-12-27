Трехкратный чемпион «Формулы-1» не смог арендовать спорткар в силу молодости

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен не смог арендовать спорткар Mercedes-AMG GT в Португалии из-за того, что ему не исполнилось 30 лет. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Sun.

26-летний гонщик вместе с семьей и друзьями отдыхал в Португалии. Они планировали арендовать около 20 автомобилей в прокатной компании Sixt и гоночную трассу в Алгарве на два дня.

Однако по местным правилам аренда спорткаров Mercedes-AMG GT разрешена только лицам старше 30 лет. Ферстаппену пришлось арендовать менее мощный седан BMW 5-й серии. Спорткар достался менеджеру гонщика Раймонду Фермюлену.

Представители прокатной компании Sixt заявили, что сотрудники компании следовали правилам по страховым соображениям.

Ферстаппен является одним из самых успешных гонщиков «Формулы-1» современности. Он выиграл 54 гонки и 98 раз поднимался на подиум. В этом году зарплата Ферстаппена составила £43 млн.