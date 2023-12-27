Телеоператор МТРК «МИР» провел мастер-класс в МИЦ Туркменистана

Телеоператор межгосударственной телерадиокомпании «МИР» Павел Матвеев провел мастер-класс для сотрудников Международного информационного центра Туркменистана, сообщает сайт МИЦ.

По словам Матвеева, в отличие от кинооператора, телеоператор часто работает в более динамичных условиях, таких как прямые телеэфиры или съемки на улице. Эта профессия требует хорошей технической подготовки, быстрой реакции, умения принимать решения в условиях дефицита времени, а также способности работать в команде.

МИЦ Туркменистана начал работу в декабре 2022 года. В его задачи входит подготовка передач и фильмов о Туркменистане для зарубежных СМИ, публикация специальных изданий о стране.

Павел Матвеев прибыл в Туркменистан для участия в международной молодежной конференции и выставке в Торгово-промышленной палате Туркменистана.