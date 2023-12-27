Рэпер Эмин Расен дал интервью газете «Туркменистан»

Популярный иранский рэпер туркменского происхождения Эмин Расен, посетивший Ашхабад с сольным концертом, дал интервью корреспонденту газеты «Туркменистан». Ниже приводим текст интервью.

— Как вы стали исполнителем рэпа, что привело вас в это искусство?

— Прошло четырнадцать лет с тех пор, как я этим занимаюсь. Как и многие, вначале я записывал в блокнот слова, идущие от сердца. Позже я начал их петь. По сути, меня в музыку привело желание выразить те чувства и переживания, что были в моем сердце. Моя музыка привела меня сюда. Я впервые приехал на свою родину – в Туркменистан. Эта земля для нас священна. Город Ашхабад поразил своей красотой, чистотой и широкими дорогами.

— Какие впечатления у вас от «умного» города Аркадаг?

— Я много слышал об этом городе. Но слышать – это одно, а видеть – совсем другое. Прогулка по городу вызвала у меня целый спектр ощущений, я не хотел уходить отсюда. Я бы назвал город чудом. Благодаря впечатлениям, произеденным на меня городом, за короткий период времени мы написали несколько песен: о Президенте Туркменистана, о Махтумкули Фраги, о наших туркменских ценностях.

— В следующем году широко будет отмечаться 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги. Что вы думаете об этом?

— Это очень большое событие. Как мы знаем, самой большой мечтой Махтумкули было единство всех туркмен. Что мы можем сделать, так это продолжать его дело, его гуманистические идеи. Это, пожалуй, величайшая дань уважения, которую мы можем воздать великому поэту. В свою очередь, мы будем отражать мысли Махтумкули в наших песнях и доносить их до слушателей.

— Насколько туркменский язык ложится на рэп? Есть ли здесь преимущества?

— Считается, что туркменский язык более благозвучный, чем другие тюркские языки. Глубина и красота нашего языка и литературы делают его звучание еще прекраснее. Например, «uç», «öç», «ö:ç» — каждое из слов имеет свое значение. Давайте вспомним некоторые из моих песен: Ýa öterin, ýa utaryn… или «Ýa ýeterin, ýa ýiterin… («Или умру, или выиграю» или «Или успею, или пропаду»). Хотя произношение слов схожее, но значения разные. Это показывает богатство и многогранность нашего языка.

— Каково это — впервые представить туркменскому зрителю свои песни, созданные на родном языке?

— Прежде всего, для меня это большое счастье. Приезд на историческую родину – это неповторимое чувство. Я чрезвычайно благодарен тем, кто помог организовать этот концерт, самостоятельно я бы не смог это сделать! Искусство сближает людей. Хочу отметить, туркменских исполнителей бахши я слушаю с большим уважением. Я считаю их своими братьями. Они достойны больших почестей.

— Расскажите о своей семье.

— Мой отец занимается возделыванием урожая в регионе Туркменсахра (на севере Ирана). В свободное от музыки время я помогаю отцу. Мои родители всегда поддерживали меня во всем, что я делаю. Моя мама всегда заботится обо мне. Я считаю, что семья должна быть на первом месте… Семья – это большое богатство. Поддержка семьи служит ориентиром во всех начинаниях.

— Что вы посоветуете туркменской молодежи, любящей рэп?

— Герои туркменской молодежи – великие ханы, султаны, мудрые ученые. Давайте, не будем их забывать! Если забудем их, забудем наш родной язык. Наш долг – сохранить туркменский язык. Я делаю это через музыку, доношу его до публики. В моей песне есть такие строки: her dili bilmeli, bir dilde ölmeli ( буквально «надо знать все языки, но умереть в одном»). Я осознаю, что хочу продолжить тот путь, который выбрал: ради своей семьи, ради поклонников моего творчества и всех тех, кто меня любит – я буду продолжать. И молодежи я такой совет даю: живите для тех, кто вам близок и тех, кто вас любит! Делайте то, к чему лежит ваша душа!