Российский дипломат выразила восхищение новогодним Ашхабадом
В преддверии Нового года первый секретарь посольства России в Туркменистане Юлия Зайцева выразила восхищение праздничным убранством Ашхабада, пишет SNG.Today.
– Находясь в Туркменистане, мы ощущаем всю теплоту приближающегося праздника. Ашхабад прекрасно украшен к Новому году – зажглась главная елка на центральной площади, город сияет новогодними огоньками. Это создает для всех жителей и гостей страны по-настоящему волшебное предпраздничное настроение, – подчеркнула дипломат.
По ее словам, Новый год объединяет людей надеждами на будущее и дарит возможность совершить добрые поступки по отношению друг к другу. – Я хочу пожелать всем туркменистанцам в наступающем году крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, – добавила Зайцева.
Кроме того, первый секретарь посольства РФ выразила искреннюю признательность Правительству Туркменистана за поддержку российских диаспор, проживающих в стране.
– Благодаря помощи правительства, представители всех народов России чувствуют себя в Туркменистане как дома. Это способствует укреплению дружественных связей между нашими странами, – резюмировала Юлия Зайцева.