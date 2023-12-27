Российский дипломат выразила восхищение новогодним Ашхабадом

В преддверии Нового года первый секретарь посольства России в Туркменистане Юлия Зайцева выразила восхищение праздничным убранством Ашхабада, пишет SNG.Today.

– Находясь в Туркменистане, мы ощущаем всю теплоту приближающегося праздника. Ашхабад прекрасно украшен к Новому году – зажглась главная елка на центральной площади, город сияет новогодними огоньками. Это создает для всех жителей и гостей страны по-настоящему волшебное предпраздничное настроение, – подчеркнула дипломат.

По ее словам, Новый год объединяет людей надеждами на будущее и дарит возможность совершить добрые поступки по отношению друг к другу. – Я хочу пожелать всем туркменистанцам в наступающем году крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, – добавила Зайцева.

Кроме того, первый секретарь посольства РФ выразила искреннюю признательность Правительству Туркменистана за поддержку российских диаспор, проживающих в стране.