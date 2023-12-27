Президент Туркменистана подарил Гурбангулы Бердымухамедову первый экземпляр своей книги

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подарил первый экземпляр своей книги Ýaşlar – Watanyň daýanjy Национальному Лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщает TDH.

«В эти дни, когда подходит к концу нынешний год, девиз которого “Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром”, с почтением передаю Вам в качестве подарка свою книгу Ýaşlar – Watanyň daýanjy о жизни, судьбе и достижениях туркменской молодёжи во всех областях», – написал глава государства в послании руководителю высшего органа народной власти Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов также отметил успехи молодежи в текущем году, подчеркнув, что они вложили силы, энергию и любовь к Родине в последовательное продвижение различных сфер по пути развития.

Также глава туркменского государства поздравил Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни.