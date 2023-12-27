В Туркменистане уверены, что «Аркадаг» будет успешно выступать в соревнованиях ФИФА и АФК

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в своем обращении поздравил главу Туркменистана с успешным проведением чемпионата страны по футболу, а также отметил, что футбольный клуб «Аркадаг» стал чемпионом и обладателем Кубка Туркменистана по футболу в 2023 году, пишет TDH.

«В 2023 году чемпионат Туркменистана прошёл на новом уровне и в новых условиях. В столице и в велаятах нашей страны функционируют современные спортивные комплексы, оснащённые необходимым оборудованием для занятий физической культурой и различными видами спорта. Прекрасным тому примером является город Аркадаг, основанный на концепции «умный город». Здесь создана спортивная инфраструктура, призванная популяризировать здоровый образ жизни. Она включает многофункциональный спорткомплекс, спортивный центр и стадион на 10 тысяч мест, отвечающие международным стандартам», – говорится в сообщении Национального Лидера туркменского народа.

Глава Халк Маслахаты отмечает, что в Туркменистане с каждым годом увеличивается число профессиональных спортсменов, строятся отвечающие мировым стандартам современные спортивные сооружения. Увеличивается число сторонников занятий различными видами спорта, организуются соревнования на мировом и региональном уровне.

«Создание в 2023 году футбольного клуба в новом городе Аркадаг, имеющем широкие возможности для дальнейшего развития физической культуры и спорта, стало значимым событием в спортивной жизни страны и придало огромный импульс дальнейшему развитию этого вида спорта. Успехи футбольного клуба «Аркадаг» в матчах чемпионата Туркменистана и в соревнованиях на Кубок Туркменистана, одержанные в первый год большие победы, наглядно демонстрируют потенциал этой футбольной команды, её великое будущее», – отмечает Национальный Лидер туркменского народа.

В обращении подчеркивается активное международное сотрудничество Туркменистана в области футбола.

«Большое значение придаётся интеграции международных усилий в развитии и распространении футбола в стране. В 1994 году Федерация футбола Туркменистана стала членом Международной федерации футбола (ФИФА) и Азиатской конфедерации футбола (АФК). Начиная с 2014 года Федерация футбола Туркменистана активно взаимодействует с Футбольной ассоциацией Центральной Азии и Федерацией футбола Западной Азии. Визит президента Международной федерации футбола (ФИФА) в Туркменистан в этом году открыл новую страницу в развитии сотрудничества. В настоящее время в рамках соответствующих планов ФИФА и АФК проводятся совместные мероприятия по дальнейшему развитию футбола в Туркменистане», – считает председатель Халк Маслахаты.

Национальный Лидер туркменского народа также выражает уверенность, что клуб «Аркадаг» будет успешно представлять страну на международной арене.