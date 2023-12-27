Вышла в свет книга Президента Туркменистана «Молодежь – опора Родины», Гурбангулы Бердымухамедов направил новогоднее обращение туркменскому народу, Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург и другие новости

В Туркменистане

1. Подготовка к новогодним праздникам, обеспечение изобилия продуктов на рынках и в магазинах, а также вопросы развития АПК были рассмотрены на рабочем совещании, которое провёл по цифровой системе Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Заслушав доклады, глава государства подчеркнул важность качественного проведения сезонных сельхозработ для получения богатых урожаев. Президент также поручил хякимам велаятов провести новогодние торжества на высоком уровне и обеспечить изобилие продуктов в торговых точках страны по доступным ценам.

2. Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил новогоднее обращение туркменистанцам, в котором пожелал соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и счастья в Новом 2024 году. Одним из выдающихся событий 2023 года Национальный Лидер туркменского народа назвал торжественное открытие города Аркадаг в предгорьях Копетдага.

3. Вышла в свет книга Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины». Как отметил глава государства, в ней отмечены достижения и успехи молодежи. Выход в свет этого издания приурочен к проведению 27 декабря Международной научно-практической конференции и выставки, посвященных итогам года.

4. Турецкие звезды Бурак Булут и Куртулуш Куш собрали полный зал на предновогоднем концерте в Спорткомп­лексе зимних видов спорта в Ашхабаде. Певцы порадовали публику как полюбившимися хитами, так и премьерами новых песен. Зрители с восторгом встречали выступления артистов, подпевали известным композициям и аплодировали после каждого номера. Для Бурака Булута и Куртулуша Куша это был первый концерт в столице Туркменистана. Несмотря на то, что певцы ранее никогда не выступали в Ашхабаде, зрители тепло приветствовали музыкантов и поддерживали их на протяжении всего концерта.

5. На заседании правления Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова принято решение о выделении 200 тысяч долларов США на приобретение расходных материалов для лечения детей, нуждающихся в опеке. Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов одобрил соответствующее предложение и подписал документ о предоставлении полномочий Благотворительному фонду на оплату указанных расходов.

6. Сегодня Президент Туркменистана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в неформальном Саммите глав стран СНГ. Авиалайнер главы туркменского государства совершил посадку в Международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, где его встретили официальные лица.

В мире

7. Американский актер и защитник окружающей среды Леонардо Ди Каприо отметил успехи правительства Казахстана в восстановлении популяции сайгаков. По его словам, в 2005 году в Казахстане насчитывалось всего 48 тысяч сайгаков, а к настоящему времени их число увеличилось до почти 2 млн особей в дикой природе. Ди Каприо отметил, что правительство Казахстана вложило значительные средства в борьбу с браконьерством, обеспечение правопорядка и создание новых охраняемых территорий.

8. В калифорнийском городе Пасадине скоро откроется первый в мире ресторан, в котором не будет ни одного сотрудника. Все процессы, от заказа до приготовления, будут автоматизированы. Заведение будет работать на базе роботов-манипуляторов Flippy, разработанных компанией Miso Robotics. Роботы будут принимать заказы, готовить еду и даже подавать ее посетителям.

Новости спорта

9. Президент Сердар Бердымухамедов поздравил футбольный клуб «Аркадаг» с победой в Высшей лиге и Кубке Туркменистана по футболу. Радостную весть главе государства об успехах команды из одноименного города государственного значения сообщил председатель Госкомитета по строительству города Аркадаг Дерягельды Оразов. В ходе рабочего совещания по цифровой системе Президент Туркменистана пожелал футбольному клубу дальнейших побед и расписался на мяче команды.

10. В Ашхабаде завершился Кубок Туркменистана по баскетболу. Состязания собрали 6 мужских и 6 женских команд со всей страны. Игры прошли в спортивном комплексе Туркменского государственного института физической культуры и спорта. По итогам пяти дней состязаний в женском турнире победили баскетболистки команды «Ашхабад 1». У мужчин первое место и титул обладателя Кубка завоевала команда МГСК.