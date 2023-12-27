Восточный регион Туркменистана экспортировал более 70% промышленной продукции

Предприятия Лебапского велаята за период январь-ноябрь 2023 года произвели промышленную продукцию на сумму 5 892,4 миллионов манат (это с учетом остатка на начало года).

Как сообщает Jeyhun.news со ссылкой на региональное издание, 71,7 процента промышленных товаров было экспортировано.

Всего же за отчетный период общий доход от производства товаров составил 4 504,8 миллиона манат, государственная доля из них 503,8 миллиона манат.