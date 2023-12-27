Базары Туркменистана пестрят изобилием к праздничному столу

В преддверии Нового года на рынках Туркменистана царит праздничная атмосфера. На одном из базаров в Анау можно увидеть реализацию указаний Президента Сердара Бердымухамедова по обеспечению продовольственного изобилия в стране, пишет «Нейтральный Туркменистан».

Отмечается, что уже с утра на базаре много покупателей. Они выбирают всё необходимое для праздничного стола – хлебобулочные изделия, фрукты, овощи, молочные продукты. Прилавки ломятся от обилия вкусной и качественной продукции местных производителей.

Впечатляет разнообразие фруктов и овощей – сочные яблоки, виноград, персики, грецкие орехи и многое другое. Всё это выращено на плодородной земле Туркменистана.

Богат ассортимент молочных продуктов – творог, сметана, сыры. Всё произведено по экологически чистым технологиям. Качество отечественной продукции высокое, а цены доступные.