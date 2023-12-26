Эмин Расен посетил государственный музей Туркменистана

В ходе своего пребывания в Ашхабаде популярный иранский рэпер туркменского происхождения Эмин Расен посетил Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана.

Здесь он ознакомился с экспонатами, рассказывающими об истории Туркменистана, уникальной национальной культуре.

Посещение музея воодушевило певца, он высоко оценил музейные ценности, сообщает МИЦ.

Вечером того же дня в спорткомплексе зимних видов спорта Ашхабада состоялся грандиозный сольный концерт Эмина Расена. За два часа шоу артист исполнил практически все свои лучшие хиты и новые композиции. Зрители восторженно отзываются о творчестве певца.

Расен сочетает туркменские народные мотивы с современными ритмами поп- и рэп-музыки. За плечами артиста – многочисленные хиты и престижные награды.

Ранее мы сообщали, что Эмин Расен снял совместные клипы с туркменскими певцами.