Турецкие звезды Бурак Булут и Куртулуш Куш прибыли в туркменскую столицу

Певцы из Турции Бурак Булут и Куртулуш Куш прибыли в Ашхабад, где 25 декабря дадут предновогодний концерт на арене ашхабадского Комплекса зимних видов спорта, сообщает МИЦ.

Турецкие звезды в совместном интервью выразили благодарность за приглашение посетить Туркменистан и обратились к туркменскому народу с наилучшими пожеланиями по случаю приближающегося Нового 2024 года.

Бурак Булут – это турецкий певец, композитор и продюсер, который исполняет поп-музыку с элементами рока, фолка и электроники. Он начал свою карьеру в 2011 году с выпуска сингла Söylemesen Olmaz, который стал хитом в Турции. С тех пор он выпустил четыре студийных альбома и множество синглов, которые пользовались популярностью во многих странах мира.

Куртулуш Куш также является певцом и композитором, который исполняет поп-музыку с влиянием джаза, соула и блюза. Он начал свою карьеру в 2008 году с участия в телевизионном шоу O Ses Türkiye, где занял второе место. С тех пор он выпустил два студийных альбома и несколько синглов, которые получили положительные отзывы от слушателей.