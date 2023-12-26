Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана превысила 18,1 миллионов долларов

На прошедшей неделе сумма валютных сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана превысила 18 миллионов 114 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов ОАЭ, Узбекистана, Грузии и Афганистана за иностранную валюту закупили полипропилен, масло базовое и дизельное топливо, выработанные на технологических установках ГК «Туркменнебит». Также бизнесменами из ОАЭ, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Пакистана были приобретены шёлк-сырец, суровая и джинсовая ткань, пряжа хлопчатобумажная, очищенные хлопчатобумажные отходы, корни и корневища солодки.

Местные бизнесмены на внутренний рынок приобрели полипропилен (ГК «Туркменнебит»), мелкозернистый хлористый калий (ГК «Туркменхимия»), ковры ручной работы, комплекты постельного белья, пряжу хлопчатобумажную, сырые жирные кислоты, отходы хлопка — делинт на сумму более 290 миллионов 591 тысячи манатов, сообщает ТDH.

Всего было зарегистрировано 28 сделок.