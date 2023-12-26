Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил новогоднее обращение туркменскому народу, текст которого опубликовало TDH.

В своем послании глава высшего органа народной власти Туркменистана отмечает, что через считанные дни, заслушав новогоднее поздравление Президента Сердара Бердымухамедова, туркменский народ вступит в следующий этап эры Возрождения новой эпохи могущественного государства.

«Девиз 2023 года “Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром” – яркий пример нашего доверия молодому поколению. Этот год стал для народа и страны одним из успешных и благополучных. Жизнь юных туркменистанцев была ознаменована незабываемыми событиями. Следует отметить, что не только один год, но и вся эпоха связана с молодёжью», – говорится в обращении.

Одним из выдающихся событий 2023 года Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов назвал торжественное открытие города Аркадаг в предгорьях Копетдага. Этот город – город настоящего и будущего, город счастья и благополучия, город молодежи и счастливой жизни, отметил глава Халк Маслахаты Туркменистана.

«Твёрдо уверен, что под руководством Аркадаглы Сердара наша молодёжь и в будущем приумножит авторитет Родины!», – заявил глава высшего органа народной власти Туркменистана.

В завершение Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов пожелал соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и счастья в Новом 2024 году.