Гурбангулы Бердымухамедов направил новогоднее обращение туркменскому народу

Гурбангулы Бердымухамедов направил новогоднее обращение туркменскому народу

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил новогоднее обращение туркменскому народу, текст которого опубликовало TDH.

В своем послании глава высшего органа народной власти Туркменистана отмечает, что через считанные дни, заслушав новогоднее поздравление Президента Сердара Бердымухамедова, туркменский народ вступит в следующий этап эры Возрождения новой эпохи могущественного государства.

«Девиз 2023 года “Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром” – яркий пример нашего доверия молодому поколению. Этот год стал для народа и страны одним из успешных и благополучных. Жизнь юных туркменистанцев была ознаменована незабываемыми событиями. Следует отметить, что не только один год, но и вся эпоха связана с молодёжью», – говорится в обращении.

Одним из выдающихся событий 2023 года Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов назвал торжественное открытие города Аркадаг в предгорьях Копетдага. Этот город – город настоящего и будущего, город счастья и благополучия, город молодежи и счастливой жизни, отметил глава Халк Маслахаты Туркменистана.

«Твёрдо уверен, что под руководством Аркадаглы Сердара наша молодёжь и в будущем приумножит авторитет Родины!», – заявил глава высшего органа народной власти Туркменистана.

В завершение Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов пожелал соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и счастья в Новом 2024 году.

«Пусть Новый год принесёт всем вам достаток, изобилие, счастье! Пусть в Новом году будут достигнуты все намеченные цели!», – говорится в обращении.