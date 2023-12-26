В Туркменистане объявлен конкурс на дизайн почтовых марок к юбилею Махтумкули Фраги

В Туркменистане объявлен конкурс на дизайн юбилейных почтовых марок.

Агентство Türkmenaragatnaşyk («Туркменсвязь») сообщило о начале приема заявок на участие в конкурсе дизайна почтовых марок в честь 300-летия великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

Оригиналы своих работ участники могут отправить по адресу: город Ашхабад, ул. Мяти Косяева, 16.

Также работы принимаются по электронной почте: turkmenpost@sanly.tm

Контактные телефоны: (+99312) 93-00-13 и 075.

Ранее мы сообщали, что в Туркменистане будет организован конкурс на разработку проектов юбилейных почтовых марок по случаю празднования 300-летия Махтумкули Фраги.