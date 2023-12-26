В Туркменистане будут созданы тысячи новых рабочих мест в городе Аркадаг

Тысячи новых рабочих мест будут созданы в городе государственного значения Аркадаг в Туркменистане. Об этом говорится в опубликованном TDH обращении Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова к согражданам по случаю Нового года.

«В рамках второй очереди города Аркадаг наряду с жилыми домами большое внимание будет уделяться строительству промышленных объектов, где будут налажены производства, отвечающие экологическим требованиям. Эту продукцию планируется экспортировать на мировые рынки, будут созданы тысячи новых рабочих мест», – заявил в своем обращении главы высшего органа народной власти Туркменистана.

Сегодня в первом в Туркменистане «умном» городе уже построены радующие глаз просторные и светлые жилые дома, образовательные учреждения, детские сады, спортивные сооружения, торговые центры, учреждения здравоохранения. Всё это является наглядным свидетельством успешной реализации политики «Государство – для человека!», говорится в обращении Национального Лидера туркменского народа.