В Калифорнии откроется первый в мире роботизированный ресторан

В калифорнийском городе Пасадине скоро откроется первый в мире ресторан, в котором не будет ни одного сотрудника. Все процессы, от заказа до приготовления, будут автоматизированы, пишет championat.com со ссылкой на Miso Robotics.

Заведение будет работать на базе роботов-манипуляторов Flippy, разработанных компанией Miso Robotics. Роботы будут принимать заказы, готовить еду и даже подавать ее посетителям.

Посетители смогут наблюдать за работой роботов и всем процессом приготовления.