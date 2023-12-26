В Ашхабад прибыли российские певицы Нюша и Ольга Шультайс

Российские певицы Нюша и Ольга Шультайс прибыли в столицу Туркменистана, где они дадут предновогодний концерт 26 декабря, сообщает МИЦ.

Гостей тепло встретили в Международном аэропорту Ашхабада.

Уроженка Ашхабада Ольга Шультайс в интервью сказала, что ей очень приятно вновь вернутся в туркменскую столицу, но на этот раз в качестве приглашенного гостя.

«Я буду очень рада всех увидеть на концерте. Для меня это не просто концерт. Для меня это нечто большее, потому что петь на своей Родине – это непередаваемо», – сказала Шультайс.

Напомним, что концерт Нюши и Ольги Шультайс пройдет в ашхабадском спорткомплексе зимних видов спорта 26 декабря. Начало в 18:00. 25 декабря состоится концерт турецких звезд Бурака Булута и Куртулуша Кушу.