В Ашхабаде определились победители и призеры Кубка Туркменистана по баскетболу

В Ашхабаде завершился Кубок Туркменистана по баскетболу. Состязания собрали 6 мужских и 6 женских команд со всей страны. Игры прошли в спортивном комплексе Туркменского государственного института физической культуры и спорта.

По итогам пяти дней состязаний в женском турнире победили баскетболистки команды «Ашхабад 1», которые в финале обыграли «Талып». Бронзу завоевала команда «Малиечи».

У мужчин первое место и титул обладателя Кубка завоевала команда МГСК. В решающем поединке они обыграли клуб «Гурлушыкчы». Третье место заняла команда «Талып спорты».