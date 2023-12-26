Белорусская авиакомпания «Белавиа» признана самой пунктуальной иностранной авиакомпанией в России в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Этот результат был достигнут по итогам рейтинга Perfect Timing Awards 2023, который ежегодно проводит международный аэропорт Шереметьево. В рейтинге учитываются показатели пунктуальности прибытия и посадки, отправления и взлета воздушных судов.

«Белавиа» выполнила в Шереметьево свыше 1000 взлётно-посадочных операций, и в результате анализа показала наилучшие результаты. На втором месте в рейтинге расположилась сербская авиакомпания Air Serbia, на третьем — казахстанская Scat.