Эмин Расен впервые дал концерт в Туркменистане

Сегодня в спорткомплексе зимних видов спорта в Ашхабаде состоялся долгожданный первый сольный концерт иранского рэп-исполнителя туркменского происхождения Эмина Расена в преддверии празднования Нового года.

Перед началом выступления Расен с волнением поблагодарил гостеприимных туркменистанцев за теплый прием в столице, отметив уютную атмосферу, чистоту и красоту Ашхабада, а также радушие и доброту местных жителей.

Музыка Эмина Расена, сочетающая туркменские народные мотивы и современные ритмы поп- и рэп-музыки, покорила сердца ашхабадцев. В течение двух с половиной часов зажигательного шоу артист исполнил практически все свои лучшие хиты и новые композиции.

На концерте присутствовали как старшее поколение, так и молодёжь. Также в столицу съехалось немало гостей из других регионов Туркменистана, чтобы насладиться выступлением кумира.

Масштабное мероприятие было организовано на высочайшем уровне. Туркменская публика очень тепло приняла рэпера, подпевая ему на родном языке. Концерт Эмина Расена стал ярким культурным событием и запомнится жителям Ашхабада надолго.