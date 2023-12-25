Эксперт рассказал об успехах водной стратегии Туркменистана

Доктор технических наук Аллаберды Ильясов в аналитической статье для CentralAsia.news рассказал о деталях успешно реализуемой водной стратегии Туркменистана.

По его словам, Туркменистан активно занимается охраной и рациональным использованием водных ресурсов. В частности, в стране посажены лесные полосы вдоль рек и каналов, что помогает предотвратить неконтролируемый сток воды и загрязнение водоемов.

«Создание сети водоохранных насаждений помогает предотвратить неконтролируемый диффузный сток воды с поверхности почвы, а также служит естественным барьером для предотвращения попадания остатков минеральных удобрений с полей в воду. На текущий момент в стране интенсивно развивается сельское хозяйство и деревья играют важную роль в укреплении берегов. Лесные массивы задерживают талые и ливневые стоки, поэтому “зелёный” щит важен для оптимизации, сохранения и улучшения гидрологического режима, подземного питания рек», – пишет Ильясов.

Кроме того, в Туркменистане принят ряд законов, регулирующих использование воды. Стратегической целью водной политики Туркменистана является обеспечение населения и производства водой, охрана водоемов, предотвращение негативных воздействий.

На международном уровне Туркменистан активно сотрудничает с другими странами и ООН по вопросам сохранения водных ресурсов планеты. В частности, выступает с инициативой разработки глобальной Водной стратегии ООН.

Таким образом, как отмечает эксперт, Туркменистан показывает ответственный подход к решению экологических проблем и вносит большой вклад в международные усилия по рациональному использованию водных ресурсов.