Частное туркменское предприятие планирует выход на европейский рынок

Частное предприятие Mizemez gadam, расположенное в Чарджевском этрапе Лебапского велаята, ведет переговоры с немецкими бизнесменами с целью выхода на европейский рынок.

Mizemez gadam — производитель строительных материалов. Свой изогам предприятие уже экспортирует в Турцию, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Грузию.

В ближайшее время здесь ожидается крупная партия оборудования из Китая, которое позволит увеличить производство и улучшить качество продукции, сообщает издание Jeyhun.news.