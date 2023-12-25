Туркменистан расширит повестку взаимодействия с ООН

Туркменистан предпримет ряд мер, направленных на углубление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. Об этом доложил в ходе заседания Кабинета Министров вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, передает TDH.

В частности, Туркменистан создаст рабочую группу в рамках ООН, которая определит основные направления и содержание Стратегии глобальной безопасности, инициированной Президентом Сердаром Бердымухамедовым на 78-й сессии ГА ООН. Как ожидается, в состав нового органа войдут представители стран, входящих в Группу друзей нейтралитета.

В первом квартале 2024 года Туркменистана совместно со специализированными структурами ООН также приступит к подготовке новой Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН на 2026-2030 годы, Дорожной карты по решению задач, вытекающих из документов климатической конференции COP-28 и План действий по предотвращению и адаптации к изменению климата на 2024 год.

Также Туркменистан изучит вопрос об открытии в структуре Аппарата Омбудсмена Туркменистана новых направлений по защите прав детей, женщин и предпринимателей.