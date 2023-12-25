Определился обладатель Кубка Туркменистана по футболу

Завершился финальный матч Кубка Туркменистана по футболу между «Ахалом» и «Аркадагом». Встреча, прошедшая на 10-тысячном стадионе в городе государственного значения, завершилась победой подопечных Владимира Байрамова со счетом 3:0.

На 29-й минуте счет открыл защитник «Аркадага» Абды Бяшимов. В самом начале второго тайма на 52-й минуте Бяшимов оформил дубль. Окончательный счет матча был установлен на 68-й минуте, когда ворота «Ахала» поразил Илья Тамуркин.

Эта победа стала достойным завершением впечатляющего сезона для «Аркадага». В своём дебютном году команда оформила золотой дубль, выиграв вслед за Высшей лигой и Кубок Туркменистана.