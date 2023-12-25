Обсуждены вопросы строительства города Аркадаг в Туркменистане

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу в штаб-квартире Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям с председателем Госкомитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерьягелди Оразовым и хякимом города Аркадаг Шамухамметом Дурдылыевым, сообщает МИЦ.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с проделанной за прошедший год работой по строительству объектов второй очереди города Аркадаг, а также предстоящие задачи.

Оразов и Дурдылыев проинформировали о масштабной программе культурно-массовых мероприятий в городе государственного значения в преддверии новогодних праздников.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность обеспечения высокого уровня организации торжеств в честь Нового 2024 года.