Профессор кафедры гастроэнтерологии Университета Манчестера в Великобритании Питер Ворвелл заявил, что молоко может помочь справиться с изжогой. Молоко содержит вещества (альгинат натрия и гидрокарбонат калия), которые нейтрализуют действие соляной кислоты, содержащейся в желудочном соке, пишет «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

Однако профессор Ворвелл также отметил, что молоко не является панацеей. Это лишь краткосрочное решение, которое может помочь справиться с изжогой в момент ее возникновения. В случае частых приступов изжоги следует обратиться к врачу.

Кроме того, профессор Ворвелл посоветовал не злоупотреблять жирной пищей и алкоголем.