Гурбангулы Бердымухамедов посетил Детский оздоровительно-реабилитационный центр Туркменистана

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил праздничное новогоднее мероприятие в Детском оздоровительно-реабилитационном центре в городе Аркадаг, сообщает МИЦ.

По случаю празднования Нового года для детей были организованы развлекательная программа с выступлениями и песнями.

Дети с большой радостью приветствовали высокого гостя.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил ребят с наступающим Новым годом и подарил им подарки.

Напомним, что Детский реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова был открыт в июне этого года в городе Аркадаг при участии Президента Сердара Бердымухамедова и зарубежных гостей. Центр работает в тесном сотрудничестве с Благотворительным фондом помощи детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.