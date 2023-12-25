В Туркменистане подвели итоги работы Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова за 2023 год

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание, на котором были подведены итоги работы Благотворительно фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова за 2023 год. Во встрече приняли участие члены правления Фонда.

Как сообщает МИЦ, были рассмотрены результаты деятельности за прошедший период, вопросы о расходах Фонда и ряд организационных аспектов.

Как отмечалось, за счёт средств Фонда по обращению опекунов по всей стране было проведено 260 операций, из них: 117 — по лечению патологий сердечно-сосудистой системы, 102 — по заболеваниям опорно-двигательного аппарата, а также проведены другие операции.

47 детей прошли лечебно-профилактические осмотры.

В Детском оздоровительно-реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова из 274 детей, обратившихся с просьбой о лечении, 212 прошли комплексное оздоровительно-реабилитационное лечение. В настоящее время реабилитационное лечение проходят 34 ребенка. У большинства детей были задержки речевого и моторного развития в качестве сопутствующих заболеваний, при этом современные методы лечения обеспечили лучшие результаты для детей.

Из 85 детей с задержкой речи, проходивших лечение в Центре, у 45 наблюдается речевое и голосовое развитие. Из 113 детей с ДЦП у 65 в результате восстановительной физической терапии улучшилась моторика рук, были достигнутые хорошие результаты в восстановлении навыков ходьбы.

В детский сад Центра поступило 58 детей, из них у 18 диагностированы различные заболевания, отмечает источник.